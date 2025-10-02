Consejo Nacional de Televisión define reglas y tiempos para la franja electoral presidencial y parlamentaria

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) dio a conocer el reglamento que establece las normas técnicas y operativas para la emisión de la franja correspondiente a la elección presidencial y parlamentaria, que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre.

La franja se transmitirá durante 28 días consecutivos, entre el 17 de octubre y el 13 de noviembre, en dos bloques horarios de 20 minutos cada uno: uno destinado a la elección parlamentaria y otro a la elección presidencial. Los horarios de emisión serán a las 12:40 y a las 20:40 horas.

Para el primer día de transmisión, el horario de cada elección, el orden de aparición de los pactos y partidos políticos en la elección parlamentaria, así como el de las candidaturas presidenciales, será definido mediante un sorteo público que el CNTV realizará el 10 de octubre a las 11:00 horas. Dicho orden rotará diariamente, de manera que quien abra la franja en un día, cerrará al siguiente, y así sucesivamente.

Televisión Nacional de Chile (TVN) actuará como canal cabeza de cadena de la transmisión simultánea, debiendo emitir el material que le entregue el CNTV poniendo su señal a disposición de todos los canales de televisión de libre recepción que operen en Chile, los cuales están obligados a transmitir la franja electoral.

Cada candidatura deberá designar un apoderado titular y uno suplente para representarla ante el CNTV e inscribirlos al correo franja@cntv.cl, y a más tardar hasta el 9 de octubre de 2025 a las 12:00 horas.

Los partidos políticos y pactos serán responsables de los contenidos que difundan en su espacio dentro de la franja. La recepción del material audiovisual comenzará el martes 14 de octubre y podrá realizarse de forma presencial en Mar del Plata 2147, Providencia, o remota a través de la plataforma MASV entre las 08:30 y las 12:00 horas.

Para ello, el CNTV ha contemplado, como en cada proceso, una capacitación online dirigida a apoderados y equipos técnicos, que se realizará el viernes 10 de octubre a las 15:00 horas. Se enviará el link de acceso al correo electrónico de los apoderados.

Asimismo, el CNTV dio a conocer la distribución del tiempo para la propaganda electoral, tanto para la elección presidencial como para la parlamentaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2017, que fija el texto refundido de la Ley N°18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

TIEMPOS PARA CANDIDATOS

En el caso de la elección presidencial, el tiempo se distribuirá en partes iguales entre todas las candidaturas, correspondiendo 2 minutos con 30 segundos por candidato: Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Respecto de la elección parlamentaria, la ley establece que a cada partido político se le asignará un tiempo proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados. Estos tiempos van desde los 2 minutos con 10 segundos para Renovación hasta los 18 segundos para los partidos menores.

Aquellos partidos que no hubieran participado recibirán el mismo tiempo que el partido con menor votación, norma que también se aplica al conjunto de candidaturas independientes, cuyo tiempo se divide equitativamente.

El tiempo total asignado a cada partido que conforme un pacto se distribuirá según lo que éste determine internamente.

PURANOTICIA