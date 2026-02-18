Consejo Fiscal Autónomo alerta riesgo de nueva sobreestimación de ingresos tras déficit de 3,6%

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se declaró en alerta por riesgo de nueva sobreestimación de ingresos por parte de la Dirección de Presupuestos, tras conocerse el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la Dipres del viernes pasado en el que reportó un déficit estructural de 3,6% en 2025.

Según consigna El Mercurio, el CFE se reunió ese mismo día a analizar el IFP y ayer se conocieron as actas de ese encuentro, en el cual sus integrantes pusieron especial énfasis en las estimaciones por los ingresos del Fisco contemplados para este año.

“Los consejeros manifestaron su preocupación por las proyecciones de ingresos para 2026 y por el riesgo de una nueva sobreestimación de los mismos, tal como fue advertido previamente por el CFA en su informe semestral de octubre de 2025”, detalla el documento.

Esta alerta es coherente con la mirada que comienza a propagarse en el futuro oficialismo, donde creen indispensable que la administración del Presidente electo, José Antonio Kast, comience con una revisión exhaustiva que dimensione el deterioro fiscal y proyecte sus implicancias de corto y mediano plazo.

De hecho, el futuro mandatario abordó las cifras durante su paso por Puerto Montt, y enfatizó: “Tenemos problemas reales (...). Tenemos un problema de gasto excesivo, esos son números objetivos, no es algo que nosotros estemos diciendo. Todos los entes públicos saben que tenemos un problema presupuestario enorme”.

ADVERTENCIA CONOCIDA

La preocupación del Consejo Fiscal en torno a las proyecciones de ingresos no es nueva. De hecho, fue un asunto reiterado durante sus informes periódicos de 2025, donde alertaron a mediados de año que la ejecución preliminar conducía a un déficit más alto del reconocido por las autoridades.

De hecho, los consejeros también recordaron esto el pasado 6 de febrero, después de conocer las cifras preliminares del cierre fiscal. “Resulta preocupante la significativa brecha registrada entre la proyección de los ingresos fiscales y su ejecución efectiva, así como la insuficiencia de los ajustes de gasto implementados durante el año —riesgos que fueron advertidos por el CFA en reiteradas ocasiones—”, cuestionaron en esa jornada.

El último punto es relevante, considerando que la proyección de ingresos también estuvo sobreestimada durante 2024. Si bien el Ejecutivo ha argumentado que puede haber razones estructurales que expliquen la menor recaudación tributaria, los expertos cuestionan que no se haya ajustado el nivel de gasto para compensar esa caída en los ingresos.

ESPACIOS AÚN MÁS ESTRECHOS

Con todo, esta vez, el CFA suma una advertencia adicional. El mismo 13 de febrero, subrayaron que “los espacios fiscales para el mediano plazo son aún más estrechos de lo contemplado por la Dipres, considerando que la programación financiera contempla, fundamentalmente, el cumplimiento de compromisos legales, la continuidad operacional de los servicios y arrastres de inversión”.

Si bien las alertas anticipan el tono que podría imprimir el Consejo a su pronunciamiento formal respecto del balance fiscal de 2025, ese mensaje debe esperar hasta inicios de marzo. Durante la primera semana de ese mes, aproximadamente, corresponde que el CFA emita un informe sobre el desvío de las metas fiscales del año pasado, que actualmente está elaborando la gerencia de Estudios.

En general, este informe incluye una caracterización del incumplimiento para el período de análisis, sus causas y los riesgos que implica para la convergencia a un balance estructural saludable, los ahorros del país y el nivel de la deuda. También deben presentar su informe trimestral relacionado con las metas fiscales.

