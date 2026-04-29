Consejo Ético del Poder Judicial ya tiene a sus cuatro primeros integrantes: ministro Omar Astudillo será el presidente

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, encabezó este miércoles la ceremonia de sorteo para elegir a los integrantes judiciales del primer Consejo Ético del Poder Judicial.

El propósito central de este nuevo organismo, que posee un carácter orientador, consultivo y preventivo, radica en aportar al discernimiento ético de los magistrados y magistradas. Para lograr este objetivo, la entidad se encargará de la difusión y emisión de diversas recomendaciones.

Al referirse a la importancia de esta iniciativa, la titular del máximo tribunal expresó: "Ser juez o jueza exige conocimiento jurídico y apego irrestricto al ordenamiento vigente. Pero demanda también una disposición permanente a obrar con rectitud, templanza, independencia y honestidad intelectual. La ciudadanía deposita en sus tribunales la confianza de que sus conflictos serán resueltos por personas imparciales, íntegras y libres de toda influencia indebida. De allí que la ética judicial no constituya un complemento accesorio de la función jurisdiccional, sino una de sus bases más profundas".

En esa misma línea, Chevesich argumentó que la moralidad en el ejercicio del cargo "contribuye, además, a que jueces y juezas puedan identificar oportunamente situaciones de riesgo para su independencia. Muchas veces, las amenazas a ese valor esencial no se presentan de manera abierta o evidente, sino bajo formas sutiles: presiones ambientales, vínculos impropios, conflictos de interés, apariencias equívocas o circunstancias que puedan comprometer la confianza pública".

Para cerrar su intervención sobre este punto, la autoridad judicial recalcó que "la reflexión ética permite reconocer tales escenarios y actuar con la prudencia necesaria para preservar aquello que es consustancial a la judicatura: decidir solo conforme al mérito del proceso y al imperio del derecho".

Respecto a la composición de la mesa, fue el pleno de la Corte Suprema el encargado de designar al ministro Omar Astudillo como el primer presidente del Consejo de Ética. A él se sumarán otros tres magistrados: Marisol Ponce Toloza, actual ministra de la Corte de Apelaciones de Talca; Jessica Bascuñán Morales, jueza perteneciente al Juzgado de Garantía de Rancagua; y Sergio Pizarro Aguilera, quien ejerce como juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso.

Finalmente, la estructura del comité se completará con la integración de un especialista del mundo educativo. Específicamente, se incorporará a un académico con formación en filosofía o ética aplicada, quien deberá provenir de alguna casa de estudios que forme parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).

(Imagen: Poder Judicial)

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