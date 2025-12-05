Consejo de Monumentos Nacionales defiende su rol tras críticas por intervenciones en Santiago e Independencia

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) recalcó la importancia de conservar y recuperar bienes patrimoniales conforme a la normativa legal vigente, tras las críticas recibidas por sus reparos ante intervenciones desarrolladas por los municipios de Santiago e Independencia.

En relación con la intervención realizada por el municipio de Santiago en la Plaza de Armas, protegida como Zona Típica o Pintoresca desde 1986, el CMN aclaró que en ningún caso hubo una prohibición de intervenir.

Por el contrario, añadió, hubo una "efectiva coordinación previa y una manifiesta voluntad de colaborar, reflejada en la realización de reuniones informativas e incluso en la participación de funcionarios de la Secretaría Técnica del CMN en los trabajos voluntarios organizados por la municipalidad".

Sobre la base de esta coordinación, se llevaron a cabo acciones de conservación, que consideraron pintura, limpieza e hidrolavado de pisos, escalas y fachadas. "Proceso en el cual este organismo actuó con máxima celeridad, otorgando lineamientos y recomendaciones técnicas a tiempo; la intervención se ejecutó el 25 de noviembre y la primera reunión interinstitucional se llevó a cabo el 17 del mismo mes", aseguró.

En el caso de las intervenciones ejecutadas por el municipio de Independencia en la Piscina Escolar de la Universidad de Chile, protegida como Monumento Histórico desde 2016, aclaró que el Consejo instruyó la paralización de las obras porque la entidad edilicia no solicitó la autorización respectiva, contraviniendo a los artículos 11 y 12 de la Ley N° 17.288.

Entre las obras verificadas, sin permiso solicitado previamente ante este organismo, se encuentra la construcción de estructuras metálicas en la Plaza Los Artesanos y la instalación de bolardos en Av. Santa María y calle Artesanos.

Si bien el lunes 1 de diciembre el municipio ingresó los antecedentes necesarios para evaluar la autorización de las obras ejecutadas, previamente el Consejo concedió un permiso para desarrollar obras de limpieza en el inmueble, las cuales hasta la fecha no han sido efectuadas.

