Consejo de Monumentos Nacionales autoriza reja para proteger la Fuente Alemana ante vandalismo y robo de piezas

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) autorizó la instalación de una reja en torno a la Fuente Alemana, ubicada en el cabezal oriente del Parque Forestal, luego de acoger la solicitud presentada por la Municipalidad de Santiago en julio de 2026.

La autorización tendrá una vigencia de dos años y estará acompañada de una serie de medidas complementarias destinadas a reforzar la seguridad del monumento. Entre ellas se contempla la instalación de entre cuatro y seis faroles, del mismo tipo de los que actualmente existen en el Parque Forestal, además de ocho cámaras de vigilancia de última generación, con visualización en 360 grados y visión nocturna. También se contempla la reposición de algunas cámaras existentes que actualmente se encuentran fuera de servicio.

La estructura será instalada en el óvalo que circunda el monumento, tendrá dos metros de altura y contará con dos portones, ubicados en los sectores oriente y poniente, que permitirán el acceso durante el día. La Fuente Alemana se encuentra protegida como monumento nacional en la categoría de zona típica.

Desde la Municipalidad de Santiago señalaron que la medida tiene un carácter temporal y de emergencia, debido a las reiteradas vandalizaciones que ha sufrido el monumento desde su restauración integral, proceso que concluyó en octubre de 2025 y que estuvo a cargo de Metro de Santiago.

A estos hechos se suman daños y robos de piezas de bronce, situación que mantiene al bien patrimonial en un estado de alta vulnerabilidad.

El subsecretario del Patrimonio Cultural y presidente del CMN, Emilio De la Cerda, valoró además el acuerdo para conformar una mesa de trabajo entre el Consejo y la Municipalidad de Santiago, comuna que concentra el mayor número de monumentos nacionales del país.

La autoridad destacó la posibilidad de desarrollar un trabajo conjunto entre ambas instituciones, considerando que mientras una ejerce la tuición sobre estos bienes patrimoniales, la otra está a cargo de su mantención.

“Tenemos una corresponsabilidad en el resguardo de estos monumentos, que se encuentran en el espacio público. Aquí no solo la Fuente Alemana está en riesgo, sino también el monumento a los Héroes de Iquique y los que se ubican en el eje Alameda, entre Plaza Baquedano y Los Héroes. Son bienes que están siendo objeto de un vandalismo gravísimo, con pérdidas de partes muy valiosas y en algunos casos difíciles de reponer. Este es un problema muy serio, y el Consejo debe ejercer su rol de tuición”, advirtió.

A la sesión del CMN también asistió Sebastián Rojas, arquitecto de Patrimonio de la Subdirección de Inversiones de la Secplan de la Municipalidad de Santiago, quien explicó que el municipio y el alcalde Mario Desbordes están conscientes de que la instalación de la estructura supone una intervención del espacio.

“Pero se trata de un componente reversible, que no toca el monumento y que constituye una medida paliativa de emergencia, pensando en su futuro resguardo. A las luminarias y las cámaras se suma el aumento en las rondas policiales, siempre pensando en proteger este monumento, dada su importancia histórica, simbólica, artística y urbana”, afirmó.

La reja será instalada durante los próximos meses y corresponderá a la primera fase de un proyecto de mayor alcance, que contempla el cierre perimetral de gran parte del Parque Forestal.

Una vez concretado ese proyecto, está contemplado que la reja que rodeará la Fuente Alemana sea retirada, poniendo fin a la medida temporal autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales.

PURANOTICIA