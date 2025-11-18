Consejo de Ministros protege 10 salares y lagunas de la región de Atacama donde no se podrá explotar litio

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aprobó la creación de las primeras áreas protegidas que conformarán la Red de Salares Protegidos del país.

De esta manera, se da cumplimiento al mandato del Presidente Gabriel Boric para resguardar ecosistemas únicos y avanzar hacia una industria del litio que se basa en el desarrollo sostenible, según destacó el Ministerio de Medio Ambiente.

Se trata de 10 salares y lagunas altoandinas de la región de Atacama, que se agruparán en seis nuevas áreas protegidas: Parque Nacional de las Lagunas Bravas, Reserva de Región Virgen Lagunas Collas, Reserva Nacional Salar de Pedernales, Reserva de Región Virgen Pisacas, Parque Nacional Salar de Gorbea y Parque Nacional Salar de Las Parinas.

En específico, los 10 salares que serán protegidos son: Salar de Pedernales, Salar de La Laguna, Salar de Gorbea, Salar Las Parinas, Laguna de Las Parinas y Redonda, Lagunas Bravas, Salar de Jilguero, Laguna del Bayo, Salar de Eulogio y Laguna Escondida.

La ministra Rojas destacó que "este es un hito para Chile, porque la Red de Salares Protegidos se convierte en una realidad y demuestra que es posible compatibilizar estrategias de desarrollo con el cuidado de la riqueza natural del país. Con esta red estamos asegurando que el desarrollo del litio se haga cuidando los ecosistemas y respetando a las comunidades que habitan en estas zonas únicas del país”.

Los salares altoandinos son humedales extremadamente frágiles y esenciales para la biodiversidad, hogar de especies emblemáticas como flamencos, vicuñas y diversas aves migratorias, además de cumplir un rol clave en la provisión de agua en ecosistemas áridos. Su resguardo permitirá avanzar en la protección ambiental, fortalecer la investigación científica y establecer condiciones para potenciar el turismo asociado a la naturaleza.

En tanto, la ministra de Minería, Aurora Williams, señaló que “es un día inédito porque hemos creado la primera parte de la Red de Salares Protegidos, un eje fundamental en la Estrategia Nacional del Litio, ejemplo de articulación del Estado que promueve una minería responsable, con equilibrio ambiental y social”.

La Red de Salares Protegidos contempla sumar 26 ecosistemas salinos y de lagunas altoandinas al sistema oficial de áreas protegidas, lo que aumentará la superficie bajo protección en estos ecosistemas desde un 8% a un 32%, en línea con la Meta 3 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming Montreal que nuestro país adhirió en 2022. La Meta 3 tiene como objetivo proteger el 30% de los ecosistemas representativos antes de 2030.

La propuesta aprobada por el Consejo de Ministros fue sometida a una consulta pública y a una consulta indígena. Sobre esta última, hace algunas semanas las comunidades de Colla concluyeron con éxito la etapa de diálogo de la consulta indígena sobre la creación de estas seis nuevas áreas protegidas, alcanzando acuerdos que serán considerados en la elaboración del decreto.

Tras la aprobación por parte de los ministros, el decreto supremo de creación quedará listo para ser firmado por el Presidente de la República e ingresar a Contraloría para toma de razón.

