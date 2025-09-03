Consejo de Fiscales nombra terna para indagar a Valencia por presunta infracción a Ley de Lobby

La Corte Suprema ordenó al Ministerio Público investigar una posible infracción a la Ley de Lobby por parte del fiscal nacional, Ángel Valencia, tras una polémica reunión que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick semanas después de asumir su cargo.

El propio Valencia reveló en octubre pasado que se reunió con ambos por un "tema personal", pero reconoció que, al final del encuentro, Hermosilla intentó abordar la causa que involucra al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa.

A raíz de la polémica, el Consejo General de Fiscales sorteó una terna de fiscales regionales para revisar si Valencia incumplió con su deber de registrar y transparentar reuniones con gestores de intereses. La terna quedó conformada por los fiscales regionales Mario Carrera (Arica), Xavier Armendáriz (Metropolitana Centro Norte) y Roberto Garrido (La Araucanía).

Durante la sesión del Consejo, el fiscal Armendáriz solicitó un plazo de 48 horas para presentar formalmente una inhabilidad, ya que su fiscalía ha tramitado investigaciones en las que figuran Hermosilla y Chadwick.

