Consejo Asesor Científico y Tecnológico se reúne con miras a delinear contenidos de próxima versión del Congreso Futuro

Por casi dos horas sesionó el Consejo Asesor Científico y Tecnológico de Congreso Futuro, instancia clave para reflexionar sobre el rol de la ciencia, la innovación y el conocimiento de nuestro país, con miras a delinear los contenidos que tendrá la próxima versión del encuentro que reúne cada año a Premios Nobel, científicos y altos representantes de la ciencia del mundo.

Diversas exposiciones e intercambios de visiones sobre tecnología, investigación y ciencia para el desarrollo del país marcaron la jornada. En la reunión participaron miembros del Senado —por intermedio de la Comisión Desafíos del Futuro—, delegados de las universidades, la Academia Chilena de Ciencias y la Fundación Encuentros del Futuro.

Al evaluar el trabajo impulsado por el Consejo Asesor, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, enfatizó la importancia de estas instancias. "Creo firmemente que avanzar en ciencia es también avanzar en calidad de vida para las personas", aseguró la parlamentaria. En esa misma línea, la autoridad agregó: "Cuando se genera conocimiento, a lo que se aspira es que este conocimiento llegue a la toma de decisión, que influya, y, por lo tanto, en nuestro caso, a legislar de mejor manera".

Por su parte, el senador Rojo Edwards, en su calidad de presidente de la comisión Desafíos de Futuro, destacó la relevancia de la cita. El legislador afirmó que la reunión "es un momento muy especial de reflexión para ver hacia dónde va Chile, pero también de ver cuáles son las materias que vamos a discutir durante el año para efectos del Congreso Futuro".

Desde el ámbito académico, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera Martin, valoró la instancia como un "espacio donde realmente nos damos el tiempo para reflexionar y pensar del sobre el futuro de Chile y también del mundo”.

El representante universitario profundizó además en la diversidad de los asistentes a la sesión: “Muchísimas personas vinieron en representación de todas las universidades, de los institutos tecnológicos, de la formación técnica, de la política… estamos en un espacio que es muy único y distintivo, que no existe en otras partes del mundo y que es una semilla de donde puede surgir un diseño sobre el sueño de Chile hacia el futuro”.

Finalmente, el exsenador y actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación Desafíos de Futuro, Guido Girardi, entregó su perspectiva sobre el escenario actual. El exparlamentario indicó que "este mundo es desafiante y es complejo, las universidades, y en general la intelectualidad, la Academia de Ciencia, pero también el saber popular es fundamental para repensar las políticas, generar nuevas ideas y desafiar el futuro”.

Para concluir su intervención, Girardi celebró la articulación lograda entre el mundo político y el educativo: “Estoy muy contento de que las universidades hagan ese link con el Senado y la Cámara de Diputados, donde le podemos presentar al Congreso iniciativas que no solamente están validadas científicamente, sino que son consensuales para que podamos transformar ideas de la sociedad, ideas que, en cierta manera, representan esta visión común compartida de Chile".

(Imagen: Senado)

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