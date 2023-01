Conozca quiénes serán los beneficiados de la ampliación de la Pensión Garantizada Universal

Luego que la ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), aprobada y despachada por la sala del Senado, el beneficio llegará a más de 70 mil nuevas personas.

La PGU irá en ayuda de las personas mayores de 65 años que se encuentran dentro del 90% de la población más vulnerable del país.

A través de la ley corta se pudo perfeccionar la ayuda, ya que antes se tomaba en cuenta al 90% de toda la población de menores recursos, por lo que el valor de corte era de $683.469. Ahora se usará el 90% de la población de mayores de 65 años o más, disminuyendo el valor de corte a $497.468, debido a que los adultos mayores son más pobres que la población general. La pensión incluye a los adultos mayores que no están jubilados.

Al respecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó que “el aumento de la cobertura del 60% al 90% de la PGU partió en agosto del año 2022, desarrollando el Instituto de Previsión Social (IPS) distintas gestiones para poder llegar a las y los beneficiarios. Sin embargo, se instalaba entre varias personas una sensación de injusticia, porque no entendían el motivo por el que no calificaban, ya que no eran parte del 10% más rico de la población”.

Afirmó que “así, la ley ha tenido una mejoría importante que va a permitir que ingresen 70 mil personas más, de las cuales 24 mil de ellas que ya habían presentado su solicitud y fueron rechazadas con motivo de la ley vigente, serán recalificadas de oficio sin tener que presentar nuevamente solicitud, a fin de que puedan empezar a recibir este beneficio”.

A su vez, el titular de la cartera de Hacienda, Mario Marcel, indicó que, si se suman el proyecto de Reforma Previsional con la ampliación de la PGU, el perfeccionamiento del componente de capitalización individual y la creación del componente de seguridad social, “vamos a tener en régimen un sistema que, en términos del financiamiento de los beneficios, va a estar muy cercano a 3/3, es decir, va a ser un sistema mucho más equilibrado que el que tenemos hoy”.

Según el texto de la ley corta, la modificación entrará en vigencia el primer día hábil del tercer mes desde su publicación en el Diario Oficial, ordenando a cambiar el pertinente reglamento en el segundo mes desde su publicación.

En tanto, el IPS estará a cargo de verificar el cumplimiento de los requisitos de las personas que postulan, pero que no accedieron a la PGU porque no formaban parte de un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de mayores de 65 años.

PURANOTICIA