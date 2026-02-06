Conmemoraciones marcan dos años de la muerte del expresidente Sebastián Piñera

Con ceremonias en distintas regiones del país y un acto central en Lago Ranco, el mundo político de la derecha recuerda este viernes el segundo aniversario del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, ocurrido el 6 de febrero de 2024 tras un accidente en helicóptero.

La principal conmemoración se desarrollará a las 11:30 horas en el Muelle Ñirivilo, hasta donde llegarán la familia Piñera-Morel y cercanos del exmandatario. El homenaje contempla una misa y la instalación de una placa recordatoria en el mismo lugar donde fue rescatado su cuerpo, replicando el formato de la ceremonia realizada durante el primer aniversario.

Además del acto en Lago Ranco, durante la semana se han organizado cerca de 25 misas a lo largo del país, varias de ellas impulsadas por Renovación Nacional y autoridades locales. Una de las más concurridas tuvo lugar el jueves en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios, en Providencia, donde participaron exautoridades, parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos, junto a alcaldes y figuras del sector.

En la antesala de la fecha, distintas voces políticas han destacado la figura del exjefe de Estado. Desde la Región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric recordó el inicio de obras de conectividad impulsadas durante su administración y señaló que “este tramo partió con el presidente Piñera, el año 2018. Pronto se van a cumplir dos años del fallecimiento del presidente Piñera. Y la mejor manera de recordarlo es justamente continuar con estas obras”, enviando además un saludo a su familia.

Desde la oposición, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también se refirió a la conmemoración, señalando que “estamos en estos tiempos de conmemoración más difíciles, particularmente para su familia, para los más cercanos, acompañándolos, resaltando en el fondo el trabajo que se hizo en el contexto de los dos gobiernos del presidente Piñera”.

Los homenajes, que se replican en ciudades como Valdivia, Iquique, Talca, Valparaíso y Concepción, reflejan el intento del sector por relevar el legado político del exmandatario a dos años de su muerte, en una fecha marcada tanto por el recuerdo familiar como por las señales de reconocimiento transversal desde el mundo político.

