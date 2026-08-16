Congreso vota este martes si prohíbe o regula las carreras de galgos en Chile

Prohibir completamente las carreras de perros o establecer reglas para permitir su realización bajo determinadas condiciones. Esas son las dos alternativas que llegarán este martes 18 de agosto al Congreso, cuando los diputados retomen una discusión que durante años ha generado posiciones enfrentadas.

La sesión especial contempla el análisis de dos proyectos que proponen caminos diferentes para abordar las carreras, principalmente de galgos. Mientras una iniciativa busca terminar con esta práctica, la otra apunta a establecer una regulación específica.

La discusión estaba prevista para comienzos de agosto, pero finalmente no alcanzó a ser votada, por lo que su tramitación quedó pendiente hasta esta nueva jornada.

Actualmente, las carreras de perros no cuentan en Chile con un marco legal específico que regule su funcionamiento. Esta situación ha sido cuestionada por organizaciones y sectores que advierten sobre eventuales episodios de abuso y maltrato animal asociados a la actividad.

Uno de los proyectos que llegará al debate propone directamente prohibir las carreras. La iniciativa contempla sanciones para quienes las organicen, pero también para quienes participen, promuevan o difundan este tipo de eventos.

La propuesta consiguió avanzar durante 2025, cuando fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente.

En paralelo, los parlamentarios deberán analizar una segunda alternativa que plantea mantener las carreras, pero bajo una normativa que establezca obligaciones y límites para quienes las desarrollen.

Entre las medidas consideradas se encuentran controles veterinarios, requisitos para las pistas, condiciones de seguridad y restricciones a aquellas prácticas que puedan provocar lesiones o daños a los animales.

El debate parlamentario sobre esta actividad tiene antecedentes recientes. En agosto de 2024, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó un proyecto que pretendía prohibir y sancionar la organización de carreras de perros.

En aquella oportunidad, la iniciativa obtuvo 58 votos a favor, 68 en contra y 13 abstenciones, por lo que no consiguió los respaldos necesarios para continuar avanzando.

La discusión volverá ahora al Congreso en un escenario marcado por dos propuestas diferentes y por una mayor presencia del bienestar animal en el debate público.

De esta manera, los diputados deberán resolver nuevamente una controversia que mantiene posiciones contrapuestas: por un lado, quienes consideran que las carreras de galgos constituyen una tradición que puede mantenerse mediante una regulación estricta y, por otro, quienes sostienen que los riesgos y consecuencias para los animales hacen necesaria su prohibición.

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