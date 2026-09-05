Congreso lamenta muerte de Camilo Escalona y destaca su aporte a la democracia

La mesa del Senado expresó su profundo pesar ante el fallecimiento de Camilo Escalona Medina, exsenador de la República y expresidente de la Cámara Alta.

"Ante esta dolorosa partida, la Corporación hace llegar sus más sentidas condolencias a su esposa, hija, familiares, amistades y al Partido Socialista de Chile, acompañándolos en estos momentos de profundo dolor", expresó una declaración firmada por su presidenta Paulina Núñez (RN) y el vicepresidente Iván Moreira (UDI).

"Camilo Escalona desarrolló una extensa y destacada trayectoria de servicio público, desempeñándose como diputado y senador de la República, además de ejercer importantes funciones de liderazgo político. Durante su presidencia del Senado contribuyó al fortalecimiento del diálogo democrático, la labor legislativa y el respeto por las instituciones republicanas", añadió.

"Su historia personal y política estuvo marcada por un compromiso permanente con la democracia, la participación ciudadana y la vida pública nacional. Su aporte al proceso de consolidación democrática de Chile y a la construcción de acuerdos en distintas etapas de la historia reciente del país constituye un legado ampliamente reconocido", agregó.

También destacó que "con más de cinco décadas de actividad pública, Camilo Escalona Medina deja una profunda huella en la vida política e institucional de Chile, siendo recordado como una figura relevante del quehacer parlamentario y del fortalecimiento de la democracia chilena".

"El Senado de la República rinde homenaje a su memoria y expresa su reconocimiento por su valiosa contribución al servicio del país", cerró.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Por su parte, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, expresó sus condolencias a la familia, amigos y al Partido Socialista por el fallecimiento de Camilo Escalona.

"Si bien tuvimos diferencias políticas legítimas, él desde el Partido Socialista y nosotros desde Renovación Nacional, esas diferencias nunca deben impedir reconocer el aporte de una persona a la democracia", dijo.

"Escalona tuvo un rol protagónico en el retorno a la democracia, defendió con convicción sus ideas y, como senador, entendió el valor de la política de acuerdos y de construir confianzas en momentos difíciles para nuestro país", destacó.

"Fue un adversario político, pero siempre debe existir respeto por quien piensa distinto. Chile necesita recuperar precisamente ese espíritu: debatir con fuerza, defender nuestras convicciones, pero entender que nuestras diferencias se resuelven en democracia. Ese es el legado que hoy corresponde reconocer en Camilo Escalona", cerró.

PURANOTICIA