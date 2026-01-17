Congreso Futuro consolida su impacto global y en políticas públicas

La XV edición de Congreso Futuro llegó a su fin consolidándose como una plataforma de alcance global y como un espacio con incidencia directa en la discusión de políticas públicas, reafirmando su rol en la vinculación entre ciencia, sociedad y toma de decisiones.

En el balance del encuentro, el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, destacó el trabajo colaborativo entre universidades, la Academia de Ciencias, el Gobierno y el Congreso Nacional, subrayando además la participación conjunta del Presidente Gabriel Boric y del presidente electo José Antonio Kast, hecho que calificó como inédito en un contexto internacional marcado por la polarización.

Girardi enfatizó que Congreso Futuro “se ha transformado en un modelo mundial”, detallando que en esta edición se alcanzó una convocatoria cercana a 65 mil personas presenciales, considerando actividades en regiones, charlas y experiencias inmersivas, lo que confirma su creciente impacto ciudadano.

Respecto a los desafíos venideros, el exsenador planteó como eje central la cohesión social, señalando que el principal reto es “unir a Chile” mediante la generación de puentes, confianza y una visión común que convoque a todo el espectro político, académico y social.

En paralelo, se proyectó una expansión internacional del evento, con conversaciones para realizar versiones en España, África, China o India, además de iniciativas en conjunto con organismos regionales. En ese marco, el senador Francisco Chahuán destacó que los contenidos del congreso se traducirán en nuevos proyectos de ley, vinculados a trasplantes de órganos y modelos anticipatorios de sismos, reafirmando que Congreso Futuro se ha consolidado como una verdadera “marca país” con impacto global y legislativo.

PURANOTICIA