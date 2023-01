Confusam instó al gobierno a "que se vaya en rescate de las personas usuarias del sistema y no de las Isapres"

La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), publicó un comunicado donde hace un llamado al presidente Gabriel Boric, de lo que representaría para ellos el fin último del fallo de la Corte Suprema respecto a las aseguradoras de salud privada, instándolo a ir en rescate de las personas y no las Isapres, entidades que podrían convivir como aseguradoras de "segundo piso".

"La defensa de la salud pública y la integridad de nuestra población siempre han sido una preocupación central de la Confusam. En el marco de esa lucha constante debemos referirnos a la crisis que están viviendo desde hace bastante tiempo las Isapres", comenzaron desde la organización.

"Nos parece impresentable e inmoral que aquellos que instalaron la idea de que lo público es malo, pero que cuando se trata de platas públicas, si es bueno, reciban un rescate que pone aún más en evidencia su propio fracaso", enfatizaron.

Sobre el hecho de que en forma mediática se ha llamado al Gobierno por muchas personalidades a "salvar a las Isapres", intentando apurar a la Superintendencia de Salud, para la Confusam es clara la presencia de un plan comunicacional y político de estas entidades, involucrando también al Ministerio de Salud en la declaración igualmente.

"(Debido a que las Isapres han utilizado a sus operadores políticos a fin de instalar una mesa de auxilio a su favor), con la idea de eludir el espíritu de los fallos de la Corte Suprema perjudicando a sus cotizantes, o la de traspaso de recursos públicos, el Ministerio de Salud debe demostrar capacidad y prolijidad política, instalando la responsabilidad sanitaria y el cuidado de las personas como una visión superior para nuestro país", argumentaron.

Luego agregaron que "exigimos al gobierno que se vaya en rescate de las personas usuarias del sistema y no de las ISAPRES, que se les informe y puedan acceder a las prestaciones que necesiten, con la responsabilidad fiscal y cuidado del presupuesto de la Salud Pública que es su deber observar y no a costa ni de Fonasa ni de los millones de Chilenos y Chilenas que necesitan un sistema de salud que lucha para seguir siendo sustentable a pesar del intenso desmantelamiento a que lo han sometido precisamente para favorecer a privados que piensan solamente en el lucro y no en las necesidades de su propia gente2.

Por último, demandaron que el centro del debate deben ser las personas usuarias del sistema, para que puedan acceder a mejores prestaciones en la Salud Pública, ya que las chilenas y chilenos necesitan de un "sistema de salud que lucha para seguir siendo sustentable a pesar del intenso desmantelamiento a que lo han sometido precisamente para favorecer a privados que piensan solamente en el lucro y no en las necesidades de su propia gente".

"Nuestro país debe avanzar hacia un seguro universal, con componentes solidarios y de responsabilidad social, eliminando a las Isapres como instituciones previsionales de salud, pues se ha demostrado que no lo son, pudiendo coexistir como aseguradoras de segundo piso, todo lo cual por cierto se transformara en un mejor y más realista sistema que el actual", concluyeron desde la agrupación sindical.

