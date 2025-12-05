Conforman nuevo gremio de docentes que marca diferencias con el Colegio de Profesores: "Somos la nueva alternativa"

Con la publicación en el Diario Oficial, este viernes se constituyó oficialmente la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, una alternativa al Colegio de Profesores, liderado actualmente por Mario Aguilar.

Esta asociación surge -según dicen- para romper con las viejas prácticas de politización. Gabriel Fuentealba Beltrán, presidente del nuevo gremio, señaló que la agrupación representará a todos los docentes y profesionales de la educación sin distinción.

"Durante años, los gremios han estado capturados por la izquierda chilena y no han sido imparciales. Vimos cómo el antiguo Colegio de Profesores se reunió ‘casualmente’ con la candidata Jeannette Jara en un aeropuerto, mostrando su apoyo a una sola candidatura. Esas son estrategias del pasado. Nosotros somos la nueva alternativa", afirmó Fuentealba.

El gremio también destacó que el traspaso de los colegios municipales a los SLEP ha sido un desorden, dejando a muchos profesores y profesionales desamparados.

Además, subrayan que la Superintendencia de Educación no ha fiscalizado como corresponde, lo que ha llevado a un deterioro de las condiciones en las escuelas.

"Esperamos que José Antonio Kast, quien hoy encabeza las encuestas, también considere nuestra mirada si llega a la presidencia. No estamos aquí para servir a un solo sector, sino para aportar al país entero", añadió Fuentealba, quien sostuvo que "el otro gremio vive en el pasado; nosotros miramos al futuro".

De esta manera, la Asociación Gremial Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, aseguran que se presentan como una alternativa abierta a trabajar con cualquier gobierno, libre de sesgos ideológicos y comprometida con mejorar la educación.

