Confirman reapertura de Paso Los Libertadores para este lunes: será exclusivamente para camiones de carga

Después de permanecer interrumpido durante los últimos días debido a las condiciones meteorológicas en la alta cordillera, el tránsito internacional por el Sistema Integrado Cristo Redentor comenzará a normalizarse parcialmente este lunes 31 de agosto.

La reapertura, sin embargo, estará limitada exclusivamente al transporte terrestre de carga. Vehículos particulares, buses y otros medios de transporte deberán continuar esperando hasta que existan condiciones adecuadas para garantizar un desplazamiento seguro.

La decisión fue confirmada después de una reunión entre las coordinaciones fronterizas de Chile y Argentina, instancia en la que se analizaron los últimos antecedentes sobre el estado de la ruta y la evolución del tiempo en la zona cordillerana.

De acuerdo con lo establecido, los camiones podrán circular en ambos sentidos entre las 08:00 y las 20:00 horas de Chile, correspondiente al tramo comprendido entre las 09:00 y las 21:00 horas en Argentina.

La determinación se adoptó luego de que los equipos técnicos de vialidad de ambos países entregaran informes favorables respecto de las condiciones de transitabilidad y seguridad del corredor internacional.

El cierre se había decretado producto del ingreso de un sistema frontal que afectó la zona cordillerana y obligó a suspender el tránsito por razones preventivas.

La interrupción mantiene a más de 250 camiones detenidos en las áreas de control del sector argentino, cuyos conductores esperan desde hace varios días la posibilidad de retomar su recorrido e ingresar a territorio chileno.

Alcalde de Los Andes pide nuevos protocolos

Las consecuencias que generan este tipo de cierres también fueron abordadas por el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, quien puso énfasis en el impacto económico que provocan las interrupciones prolongadas del principal corredor terrestre entre Chile y Argentina.

La autoridad comunal planteó además que los cambios en las condiciones meteorológicas hacen necesario avanzar hacia nuevos protocolos binacionales y reforzar las herramientas disponibles para enfrentar las emergencias en la alta montaña.

“Es cierto que hay un impacto evidente y creo que lo que se ha evidenciado este fin de semana es por ahí donde tienen que aparecer los nuevos protocolos, porque yo creo que este es un tema que va para instalarse a propósito del cambio climático y que tiene que ser el gobierno los que tienen que enfrentar este tema de manera conjunta con los argentinos. ¿Y por qué te digo eso? Porque hay mucha tecnología que obviamente hay que incorporar para despejar el camino de una manera más rápida”, según consigna radio Bio Bio.

Mientras el tránsito internacional permanecía suspendido, durante el fin de semana se permitió la circulación asociada al turismo interno hasta Portillo por el lado chileno y hasta el sector de Puente del Inca en territorio argentino.

Pese a los avances en el despeje de la ruta, las condiciones todavía no permiten recuperar completamente el funcionamiento del corredor. Por esta razón, la autorización estará restringida durante esta primera etapa a los vehículos de carga.

La reanudación del tránsito para automóviles particulares, buses y turistas dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de seguridad en la alta cordillera.

Las autoridades de ambos países indicaron que los horarios y la fecha para una apertura completa serán comunicados posteriormente, una vez que los informes técnicos permitan garantizar un desplazamiento seguro por el Sistema Integrado Cristo Redentor.

PURANOTICIA