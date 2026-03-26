Confirman que cuentas del Presidente Kast en redes sociales fueron hackeadas: mensaje contra Donald Trump encendió las alertas

Las cuentas del Presidente José Antonio Kast en redes sociales como X e Instagram fueron intervenidas por terceras personas, según confirmó la Presidencia de la República tras un posteo realizado desde ellas en contra de Donald Trump.

“Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trumpler es peor que Hitler", rezaba el mensaje acompañado de una foto de Trump con el tradicional bigote del líder del Régimen Nazi.

A pesar que la publicación fue eliminada a los pocos minutos, no fueron pocas las personas que advirtieron lo ocurrido y tomaron pantallazos, algunos de ellos creyendo que era el propio Presidente Kast quien hablaba así de su homólogo en EE.UU.. No obstante otros advirtieron de inmediato que se trataba de un hackeo.

Esto quedó refrendado luego que Presidencia señalara que "las cuentas personales del Presidente en X y en Instagram han sido comprometidas por terceros", advirtiendo también que nada de lo que pudiera ser publicado en estas cuentas son mensajes redactados por el Presidenet Kast ni de nadie de su equipo cercano.

“Apenas recuperemos el control de las cuentas, les avisaremos, pero nada de lo que se publique en esa cuenta en estas horas corresponde a la autoría del Presidente”, comunicaron desde la Presidencia de la República.

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