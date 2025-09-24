Confirman que banda chilena detenida en Argentina por robo a “Pampita” también cometió delitos violentos en Santiago

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía entregaron mayores antecedentes sobres los siete chilenos que fueron detenidos en Argentina por el robo a la vivienda de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain.

El prefecto Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI, detalló que “a través de información que se relaciona con nuestro agregado policial en Buenos Aires e Interpol, se logra determinar que los sujetos que cometen un robo a la casa de la artista Carolina Ardonhain, estaba conformada por siete ciudadanos chilenos”.

Ramírez señaló que la banda había actuado “en otros hechos en la Región Metropolitana, delitos violentos, encerronas en la comuna de Estación Central, Maipú, el 6 de septiembre”.

“En esa oportunidad, un detective que regresaba desde su trabajo es abordado por parte de esta banda criminal, quienes lo atacan con disparos y lo hieren de forma grave. En ese mismo intercambio de disparos, resulta uno de los integrantes de la banda herido”, añadió.

El prefecto indicó que el actuar de la PDI junto con la Fiscalía permitió “en esa oportunidad detener a tres personas e identificar a la banda que actúa en este tipo de delitos violentos en Chile”.

Tras este hecho, dos miembros de la banda huyeron a Argentina, donde continuaron cometiendo delitos, siendo detenidos este martes por la policía trasandina. Uno de los sujetos habría sido el autor del disparo contra el funcionario de PDI.

"Huyeron del país y se dedicaron a cometer nuevos delitos que afectaron a domicilios en la República Argentina y finalmente se logró la detención en Argentina y con las coordinaciones con esta policía de ese país pudimos determinar e identificar plenamente a estos partícipes", resaltó el fiscal Jorge Reyes, de la fiscalía local de La Florida.

