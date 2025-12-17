Confirman que auto usado en turbazo a detective en Pudahuel fue robado horas antes en violento asalto en Vitacura

La PDI y la fiscalía confirmaron que el vehículo Audi usado en el turbazo en Pudahuel, en que resultó baleado grave un detective, es el mismo que una banda de delincuentes robó en Vitacura durante la madrugada de este miércoles en la Región Metropolitana, en otro violento turbazo.

El funcionario de la PDI herido es un comisario de Interpol Aeropuerto de 53 años que estaba durmiendo junto a su esposa en su vivienda de calle Las Flores, Ciudad de Los Valles. Alrededor de las 4:20 horas de este miércoles, al lugar llegaron cinco delincuentes que ingresaron violentamente y que fueron sorprendidos por el detective.

En el interior del inmueble se produjo un enfrentamiento a disparos que dejó al funcionario policial herido en abdomen y hombro. Carabineros lo trasladó al Hospital del Trabajador, donde se recupera, mientras que la banda escapó sin concretar el robo. En este momento es intensamente buscada en la capital.

Al respecto, el prefecto inspector Marcos Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de a PDI, señaló que "se produce un enfrentamiento con armas de fuego, el detective resulta herido y es trasladado por Carabineros a un centro asistencial donde en este momento está siendo atendido y su diagnóstico está bajo reserva, fuera de riesgo vital".

Añadió que "es una entrada violenta, usan herramientas para forzar la puerta principal de la casa y luego huyen en un vehículo de alta gama de color blanco, se están barajando varias hipótesis y se están vinculando con otros hechos acontecidos durante esta madrugada".

Sobre lo mismo el fiscal Sebastián Neme indicó que "efectivamente huyen en un vehículo marca Audi que mantiene un encargo vigente por el delito de robo, eventualmente se podría tratar por el mismo vehículo" usado en el turbazo de Vitacura. Ambos hechos comenzaron a ser indagado por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI.

TURBAZO EN VITACURA

Más temprano, una familia de la comuna de Vitacura sufrió un violento turbazo en su domicilio por parte de una banda de delincuentes armados que golpearon a las víctimas y que escaparon del lugar con un millonario botín, incluyendo tres vehículos de alta gama.

El asalto ocurrió en los primeros minutos de hoy miércoles en una vivienda de calle Agua de Palo, donde se encontraban un matrimonio y sus cuatro hijas. De improviso, cerca de siete sujetos con armas de fuego irrumpieron violentamente por el acceso principal y amenazaron a las víctimas.

Los antisociales golpearon al dueño de casa y redujeron al resto de la familia bajo amenaza de armas de fuego, luego sustrajeron joyas, dinero y otras especies de valor, para finalmente escapar en los tres vehículos de alta gama de las víctimas.

