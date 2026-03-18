Confirman caso de influenza aviar H5N1 en aves de traspatio del sector de Bollenar en Melipilla

Tras la atención de una denuncia por mortalidad de aves domésticas, los análisis del laboratorio oficial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmaron la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 en un traspatio del sector de Bollenar, comuna de Melipilla, en la región Metropolitana.

El anuncio se da en el marco de la activación, el 4 de marzo pasado, del Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria del SAG, luego de la detección de este virus en aves silvestres (cisnes coscoroba) en el humedal El Yali, región de Valparaíso; seguido de un caso en aves silvestres en San Clemente, Maule; un foco en traspatio en la comuna de Nogales, Valparaíso; y dos traspatios en O’Higgins, en las comunas de Pumanque y Las Cabras.

El SAG ya activó los protocolos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para el control de la enfermedad, y así evitar su propagación hacia otras zonas del territorio nacional.

Además, se mantiene el reforzamiento de la vigilancia sanitaria tanto en cuerpos de agua como en traspatios, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad en planteles productivos, considerando que en esta época se produce el regreso de las aves migrantes hacia el hemisferio norte.

Este nuevo caso fue informado a la Mesa Técnica sobre Influenza Aviar, encabezada por Senapred, y donde participan el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Pesca, Conaf y otros servicios públicos; manteniendo también una estrecha comunicación con el sector privado ligado al rubro avícola.

Es importante señalar que, al no existir casos positivos en planteles comerciales, Chile mantiene su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena.

(Imagen referencial: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO))

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