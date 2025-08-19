Confirman a Miguel Ángel Calisto como candidato independiente a senador por Aysén en pacto paralelo al del oficialismo

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, confirmó la candidatura independiente en el pacto «Verdes Regionalistas y Humanistas», paralelo al del oficialismo, del desaforado diputado Miguel Ángel Calisto, quien está imputado por fraude al fisco.

“Nuestro pacto verde regionalista y humanista lleva 173 candidatos a diputados y diputadas en todo Chile, y 17 candidatos y candidatas al Senado”, señaló.

En esta línea, confirmó que “Miguel Ángel Calisto, actualmente diputado, es uno de los candidatos a senadores en la modalidad independiente por la región de Aysén”.

“Hemos conversado con él hace algunos días y se dio esta posibilidad donde, con otros candidatos, él compite en una lista como independiente. Nosotros creemos que es importante el aporte que él puede hacer, no solo en su región por la que ha trabajado durante muchos años”, indicó.

Y añadió que “es la ciudadanía la que en definitiva se tiene que pronunciar sobre su posibilidad de ganar o no en el Senado. Pero sí debemos destacar el compromiso que tiene con la región genuinamente. Muchas veces hay candidatos que hacen turismo electoral, van de una región a otra como los senadores”.

El parlamentario destacó que Calisto “representa muy bien a Aysén y, además, recuperamos en el mundo progresista a una persona que originariamente era de la Democracia Cristiana y que hoy va a trabajar con nosotros en esta propuesta política regionalista verde”.

“Creemos que es muy importante. Nuestro pacto hizo un esfuerzo importante para incorporar, por ejemplo, a la DC en el pacto del oficialismo, o en uno de los dos. Creemos que un ex demócrata cristiano como Calisto es muy importante que venga a nuestro sector a aportar”, insistió.

Finalmente, dijo que tienen “confianza en que lo que decida el voto en la región de Aysén es lo que en definitiva se impone y no lo que decidan entre cuatro paredes algunos partidos dejar a unos afuera o adentro. Calisto tenía todo el derecho de competir y por esa disposición de la ciudadanía como candidato a senador por Aysén”.

PURANOTICIA