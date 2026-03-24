Confederación de Transportistas emplaza al Gobierno y al Congreso a "ayudar a resolver este grave problema" de los combustibles

La Confederación de Transportistas de Carga Terrestre, otro de los gremios de los camioneros, calificó como "grave problema" el alza de $580 el litro del diésel y llamó al Gobierno entregar una ayuda al sector ante la magnitud del aumento de os precios.

"Si hay una subida en el valor del diésel, tienen que tener la responsabilidad de ayudar a los camioneros de Chile, porque el insumo es el 30% o 40%, depende de la actividad, de los costos de operación", recalcó el presidente de la confederación, Sergio Pérez.

"Así que nosotros tomamos con algún grado de preocupación, pero también entendemos que tanto el Ejecutivo como el Parlamento tendrán que ayudar a resolver este grave problema", añadió.

"Esperamos que haya una solución que nos permita seguir abasteciendo a la nación, que es nuestra responsabilidad", añadió.

En todo caso, el dirigente valoró una de las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para mejorar la seguridad de los transportistas en carreteras y lugares de descansos, sobe todo en la macrozona sur.

PURANOTICIA