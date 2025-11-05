Conductor muere tras ser emboscado por sujetos desde otro automóvil en Puente Alto

El conductor de un vehículo, un hombre de 33 años, fue asesinado por desconocidos que le propinaron un ataque a balazos y luego se dieron a la fuga en Puente Alto.

El homicidio se produjo en calle Orden y Patria, donde sujetos que se movilizaban en un vehículo de alta gama le dispararon a la víctima y escaparon.

La víctima fue trasladada al Hospital Sótero del Río, donde se confirmó su muerte.

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI comenzaron a investigar el crimen que quedó al descubierto la madrugada de este miércoles.

Sobre este nuevo ataque, el fiscal ECOH Leonardo Tapia informó que "se está analizando el lugar y estamos hablando más de 30 evidencias balísticas".

Asimismo, indicó el persecutor que no se descarta un ajuste de cuentas como móvil de la agresión, ya que la víctima tenía antecedentes penales.

Por su parte, el subprefecto de la BH, Rodrigo Rodríguez, indicó que la víctima "concurrió a visitar familiares y cuando hacía abandono del sector es abordado por sujetos desconocidos, quienes realizan múltiples disparos hacia el vehículo, por lo que resultó gravemente herido. La víctima es trasladada por vecinos del sector hasta el hospital, donde resulta fallecido".

PURANOTICIA