Conductor fue baleado en el mentón al interior de su auto en La Pintana: ataque se debería a rencillas anteriores con otro sujeto

Un hombre fue baleado en el rostro mientras se encontraba a bordo de su vehículo en La Pintana, comuna que fue escenario de dos homicidios a pocas horas de diferencia.

Este nuevo ataque quedó al descubierto en el SAR Nueva Extremadura, hasta donde la víctima llegó por sus propios medios con una herida de proyectil en el mentón.

Debido a la gravedad de la herida, fue derivado al Hospital Padre Hurtado.

El capitán Darwin Inostroza, comisario (S) de la 39ª Comisaría de Carabineros, indicó que "había una persona herida por impacto balístico en el mentón, la cual fue trasladada al Hospital Padre Hurtado, donde está siendo atendido fuera de riesgo vital".

El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que concurrió al hospital.

Acerca de la víctima, la subcomisaria de la BH Karla Alarcón informó que es "una persona de sexo masculino, mayor de edad, el cual tenía una lesión por proyectil balístico en el rostro, encontrándose actualmente estable y fuera de riesgo vital".

Respecto del ataque, señaló que ocurrió en la intersección de Av. Lo Blanco con Santa Rosa, "y el móvil habría sido rencillas anteriores que tendría la víctima con el imputado, del cual aún se están realizando las diligencias para establecer su identidad".

Este homicidio frustrado se suma a los dos asesinatos con arma de fuego cometidos este miércoles en la comuna de La Pintana, donde un hombre fue acribillado en un vehículo y otro murió baleado en una cancha de fútbol.

(Imagen: T13)

PURANOTICIA