Condiciones climáticas obligan a cancelar vuelo de José Antonio Kast a El Salvador

La gira internacional por Centroamérica y el Caribe del Presidente electo, José Antonio Kast sufrió un inconveniente en la previa a la visita a El Salvador, donde se espera que aborde temas de seguridad y cooperación regional.

Y es que el vuelo que tenía programado para la madrugada de este lunes 26 de enero debió ser cancelado producto de las condiciones climáticas.

En El Salvador, el Mandatario electo tenía previsto recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele como uno de los principales ejes de su política de seguridad.

Posteriormente, viajaría a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, instancia que reúne a autoridades y líderes del ámbito político y económico de la región.

Cabe recordar que este domingo Kast estuvo en la frontera entre República Dominicana y Haití, donde conoció en terreno las medidas de control migratorio implementadas por el gobierno dominicano junto al presidente Luis Abinader. Durante la visita, recorrió la barrera instalada para contener la migración irregular y participó en la inauguración de un hospital en el municipio de Dajabón.

En un punto de prensa, el mandatario electo valoró la experiencia, señalando: que "quiero agradecer al presidente por haber dispuesto las medidas para poder conocer en terreno lo que ustedes han hecho y mostrarnos lo que es una parte del control fronterizo, que consiste en la construcción de una verja, con todas las medidas de seguridad, tanto de control electrónico de todo tipo como de control físico, con un despliegue importante del Ejército”.

Asimismo, se refirió a los mecanismos de cooperación entre ambos países, destacando que “también nos explicaron cómo es el control del flujo migratorio y la colaboración que se presta desde República Dominicana hacia Haití, incluso con la utilización de zonas francas radicadas en República Dominicana que permiten traspasar la fabricación de ciertos bienes a Haití y con ello colaborar a la economía haitiana”.

