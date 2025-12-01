Condenan al Estado a pagar casi $500 millones a dueños de la ex Fuente Alemana por "falta de servicio" tras estallido social

El 24° Juzgado de Garantía de Santiago decretó que el Estado deberá pagar $475.632.333 a los dueños de la ex Fuente Alemana, que demandaron "falta de servicios" tras el estallido social del 2019.

El dictamen establece que se deberán pagar $420.632.333 por lucro cesante. Además, de pagos por daño moral en favor de Claudio Siri Iglesias ($15 millones), Carlo Siri Scolari ($30 millones) y su esposa Paula Andrade Ifchenko ($10 millones).

El tribunal dio por acreditado el daño moral sufrido Carlos Siri, Claudio Siri y Paula Andrade, “en especial del primero, quien ha tenido un mayor daño acreditado y quien se ha visto expuesto, con mayor frecuencia y fuerza, a las agresiones de los violentistas, cuyas consecuencias diagnosticadas y requerimiento de tratamiento, ha sido claramente informado en el informe pericial acompañado al proceso, ya analizado anteriormente”.

Además, se señala que "su pretensión en que a partir del estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019, han ocurrido una serie de actos multitudinarios de protesta social y otros de violencia sin sentido, que incluyen incendios a servicios, saqueos a comercio, ataques a edificios públicos y privados, por mencionar algunos, siendo el epicentro en Santiago, Plaza Baquedano, a cuyos escasos metros se ubica la Antigua Fuente”.

Asimismo, se afirma que tras “el estado de excepción y normalizado el desarrollo de actividades en todo Chile, el sector de Plaza Baquedano quedó en un estado permanente y constante de violencia, en donde el Estado de Chile sencillamente bajó los brazos, dejando a su suerte a sus habitantes y locatarios por un tiempo superior a dos años y contando, ambiente de violencia que solo se vio matizado por las cuarentenas y restricciones decretadas a causa de la pandemia de Covid-19”.

