Condenan a presidio perpetuo a ciudadano haitiano que descuartizó a su pareja en San Ramón

El Sexto Tribunal Oral Penal de Santiago condenó al ciudadano haitiano Guivenson Jean-Baptiste (32) a presidio perpetuo simple (mínimo de 20 años tras las rejas antes de recibir cualquier beneficio) por el femicidio de su pareja, cometido en noviembre de 2022 en la comuna de San Ramón.

El 7 de noviembre de 2022, el sujeto fue sorprendido por Carabineros en la vía pública junto a un tambor metálico de 200 litros. Al revisar el contenido, encontraron los restos de una mujer descuartizada. El suneto dijo que actuó en defensa propia, debido a que su pareja lo amenazaba constantemente con un cuchillo.

En el fallo, el tribunal estableció que ese día, en el interior del domicilio ubicado en calle Santo Domingo, Guivenson Jean-Baptiste, haciendo uso de un arma corto punzante, agredió a su conviviente D.R.Q.P., persona con discapacidad psíquica-mental, ocasionándole la muerte al provocarle una anemia secundaria a lesión de carótida y yugular izquierdas por degollamiento y heridas incisas en rostro y cuello.

Además, la resolución consignó que el condenado incumplió "la obligación de hacer abandono del hogar que comparte con la víctima y la prohibición de acercarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que esta concurra o visite habitualmente, que le fueran personalmente notificadas y que se encontraban vigentes al momento de los hechos".

También resalta que "la forma utilizada para el ocultamiento del femicidio denota un desprecio mayor a la persona de la víctima, optando el acusado por una vía que solo podría denotar un desprecio por la corporalidad de aquella, lo que se concreta en escindir o cortar completamente su cuerpo en dos partes, para luego desecharlo en un tambor utilizado para botar la basura con la finalidad de ocultarlo".

"Tal circunstancia no puede pasar inadvertida por este tribunal al graduar la pena pues engarza sin duda con una consideración simbólica de desprecio hacia la víctima que añade un plus al crimen y que excede el mero fin de ocultamiento del femicidio", enfatiza.

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