Condenan a 6 años de cárcel a conductor que huyó de accidente tránsito en Antofagasta con la víctima en el capó de su automóvil

En octubre de 2024, videos en redes sociales dieron cuenta de la imprudente acción de un conductor quien, tras colisionar a otro vehículo, transportó sobre el capó de su auto a un adulto mayor por diversas calles de Antofagasta, hasta que en una curva esta persona cayó al pavimento.

A casi un año de los hechos, la Fiscalía de Antofagasta logró en juicio oral condenar al conductor involucrado a penas totales que superan los 6 años de cárcel por homicidio tentado, cuasidelito de lesiones menos graves y el delito de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad de un accidente con resultado de lesiones.

Además, el tribunal impuso al condenado diversas penas accesorias, entre ellas, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena e inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica.

En efecto, según pudo acreditar la Fiscalía de Antofagasta, en investigación dirigida por el fiscal Rodrigo Cusó Segura, el 21 de octubre de 2024, el acusado Manuel Alejandro Parra Henríquez, no respetó un signo Pare, ubicado en la intersección de calles General Velásquez con Eduardo Lefort, colisionado por el costado a otro vehículo particular donde viajaban dos adultos y una menor.

Tras el impacto, los ocupantes del vehículo colisionado intentaron dialogar con el acusado, pero este aceleró la marcha y huyó del lugar, llevando consigo a la víctima de 75 años, quien se había situado frente al móvil para evitar la fuga, trasladándolo por distintas calles hasta que, en un viraje, es lanzado al pavimento.

El acusado, quien, al momento de los hechos no contaba con licencia de conducir, fue identificado y detenido posteriormente por personal de la SIP de la Tercera Comisaría de Carabineros.

RESOLUCIÓN

En su resolución, los jueces expresan que la prueba rendida por el Ministerio Público permite establecer que, ocurrido el accidente de tránsito, el acusado realizó una maniobra de retroceso y, pese a que uno de los afectados se posicionó frente a él, precisamente para que permaneciera en el lugar, no lo hizo, ni prestó a ayuda las víctimas, como tampoco dio cuenta a la autoridad respectiva de lo ocurrido.

Se agrega que el día de los hechos el acusado ejecutó una conducta “idónea para quitar la vida a un ser humano”, consistente en avanzar, pese a que estaba la víctima frente a su vehículo, y desplazarse en su huida con dicha persona sobre el capó por al menos 10 cuadras, incluso en contra del sentido del tránsito, hasta que, por el trayecto recorrido y velocidad del auto, es lanzada al suelo en una curva.

Con todo esto a la vista, el tribunal condenó entonces al acusado a 200 días de presidio por cuasidelito de lesiones menos graves, 541 días por el delito de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad de accidente con resultado de lesiones, y 4 años por homicidio tentado, todo lo cual da un total de 6 años de cárcel.

El fallo agrega que las penas deberán cumplirse de manera efectiva, iniciando por la más grave, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva, esto es, desde el día 23 de octubre de 2024.

La defensa del condenado dispone ahora de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del tribunal.

