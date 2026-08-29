Condenan a 6 años de cárcel a ciudadano mexicano por tráfico de metanfetamina en Pudahuel

El Primer Tribunal Oral Penal de Santiago condenó al mexicano Francisco Arredondo Osuna a la pena de 6 años de presidio, en calidad de autor del delito consumado de tráfico de drogas, cometido en octubre de 2024 en el aeropuerto de Pudahuel.

En fallo unánime, el tribunal también aplicó a Arredondo Osuna las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más el pago de una multa beneficio fiscal de 40 UTM.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso del dinero y especies incautadas en el procedimiento policial y la destrucción de la droga y contenedores.

Por tratarse de un ciudadano extranjero, el tribunal ordenó que se oficie al Servicio Nacional de Migraciones comunicándole la dictación de esta sentencia condenatoria por delito de tráfico de drogas por la cual ha sido condenado el referido sentenciado, quien a la fecha se encuentra privado de libertad en el CDP Santiago 1.

El 16 de febrero de 2024, el acusado fue sorprendido en el aeropuerto con dos botellas de vidrio contenedoras de un líquido incoloro junto a otras 4 botellas plásticas con la misma sustancia, la que sometida a prueba de campo arrojo coloración positiva para metanfetamina, con un peso bruto de 6.400 gramos.

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