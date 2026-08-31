Condenan a 17 médicos extranjeros implicados en la emisión y venta fraudulenta de licencias médicas

El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer duras sentencias en contra los 17 acusados en el denominado caso de los "Médicos colombianos", por formar una organización criminal para la emisión fraudulenta de licencias médicas.

Los cabecillas de la organización, Samir Rivaldo y su pareja, Yseica Donado, fueron condenados a 21 años de cárcel cada uno, además del pago de multas de $2.566 millones en el caso del primero y de $1.573 la segunda.

En tanto, otros siete médicos fueron sentenciados a penas que van desde los 16 a los 12 años de presidio, mientras que los acusados de formar las sociedades falsas recibieron penas de entre 17 y 3 años de cárcel. Los captadores fueron sentenciados a 3 años de cárcel.

Según la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, entre 2021 y 2022, la red emitió cerca de 80.000 licencias fraudulentas, generando un perjuicio superior a $32 mil millones al sistema de salud.

Se trata del segundo mayor fraude desde la implementación de la reforma procesal penal, después del caso en Carabineros, que comprometió más de $35 mil millones.

El modus operandi consistía en establecer centros médicos ficticios o utilizar domicilios particulares como supuestas consultas, donde se contrataba a médicos extranjeros para emitir licencias falsas. Los pacientes eran captados a través de redes sociales por terceros sin formación médica.

El valor de las licencias médicas variaba de acuerdo a los días solicitados; por ejemplo, una licencia de 11 días podía costar cerca de 30.000 pesos.

PURANOTICIA