Maturana cumple condena por apremios ilegítimos con lesiones gravísimas.

Condenado por atacar a Fabiola Campillai realizó su primera salida dominical
Domingo 8 de febrero de 2026 12:30
Este domingo se concretó la primera salida dominical del excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso que afectó a la actual senadora Fabiola Campillai.

El exfuncionario policial abandonó el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina cerca de las 07:00 horas, haciendo uso del beneficio intrapenitenciario previamente autorizado por Gendarmería, y deberá regresar al recinto al finalizar la jornada dominical.

A través de un comunicado, Gendarmería de Chile explicó que el Consejo Técnico del CCP de Molina evaluó diversas solicitudes de beneficios, aprobando aquellas que cumplían con los requisitos legales y reglamentarios, entre ellas, la salida dominical otorgada a Maturana.

El excapitán de Carabineros, quien cumple una pena de 12 años y 813 días de presidio, se retiró del penal sin realizar declaraciones a los medios de comunicación. En el lugar se registró la presencia de integrantes de la ONG “Grupo de apoyo a los caídos”, quienes manifestaron públicamente su respaldo.

Cabe recordar que la justicia determinó que Maturana fue el responsable del disparo de una bomba lacrimógena que impactó a Fabiola Campillai, provocándole daños permanentes. El otorgamiento del beneficio ha reabierto el debate público sobre el acceso a beneficios carcelarios en casos de violaciones a los derechos humanos.

PURANOTICIA 