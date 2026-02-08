Condenado por atacar a Fabiola Campillai realizó su primera salida dominical

Este domingo se concretó la primera salida dominical del excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso que afectó a la actual senadora Fabiola Campillai.

El exfuncionario policial abandonó el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina cerca de las 07:00 horas, haciendo uso del beneficio intrapenitenciario previamente autorizado por Gendarmería, y deberá regresar al recinto al finalizar la jornada dominical.

A través de un comunicado, Gendarmería de Chile explicó que el Consejo Técnico del CCP de Molina evaluó diversas solicitudes de beneficios, aprobando aquellas que cumplían con los requisitos legales y reglamentarios, entre ellas, la salida dominical otorgada a Maturana.

El excapitán de Carabineros, quien cumple una pena de 12 años y 813 días de presidio, se retiró del penal sin realizar declaraciones a los medios de comunicación. En el lugar se registró la presencia de integrantes de la ONG “Grupo de apoyo a los caídos”, quienes manifestaron públicamente su respaldo.

Cabe recordar que la justicia determinó que Maturana fue el responsable del disparo de una bomba lacrimógena que impactó a Fabiola Campillai, provocándole daños permanentes. El otorgamiento del beneficio ha reabierto el debate público sobre el acceso a beneficios carcelarios en casos de violaciones a los derechos humanos.

PURANOTICIA