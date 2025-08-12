Concejo Municipal de San Miguel aprueba cambio de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Este martes, el Concejo Municipal de San Miguel aprobó el cambio de nombre de la avenida Salvador Allende, medida que había generado controversia en las últimas semanas. En una votación dividida, se resolvió restituir el nombre de avenida Salesianos, denominación que mantuvo hasta el año 2023.

La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra. Según informó el municipio, “se aprobó por 5 votos a favor y 4 en contra la reposición del nombre Salesianos a la actual avenida Salvador Allende, atendiendo así una sentida demanda ciudadana que busca recuperar parte de la historia e identidad del barrio”.

Desde la administración comunal destacaron que el cambio responde a un proceso participativo impulsado por los propios vecinos.

“Esta decisión es fruto de un proceso de participación vecinal, donde fueron los propios habitantes del sector quienes, mayoritariamente manifestaron su voluntad de volver a llamar Salesianos a la avenida que atraviesa su barrio”, señalaron.

La polémica se originó tras una consulta ciudadana organizada por la alcaldesa Carol Bown, en la que la opción de revertir el nombre obtuvo una amplia mayoría. La iniciativa fue cuestionada por concejales y diputados oficialistas, quienes criticaron el mecanismo utilizado y presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República.

Frente a las críticas, la alcaldesa respondió: “No se preocupen, porque esta administración -a diferencia de la anterior- sí preguntó la opinión a los vecinos”.

CONSULTA CUIDADANA

En marzo pasado, una consulta ciudadana a los vecinos de la avenida Salvador Allende arrojó que el 82% se mostró partidario de volver al antiguo nombre de Salesianos.

La alcaldesa quien impulsó la consulta, entregó los resultados en el consejo municipal en esa oportunidad, que este martes se pronunció a favor de la demanda hecha por unos 5.000 vecinos.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el 9 de septiembre de 2023, la avenida Salesianos pasó a llamarse oficialmente avenida Salvador Allende.

El cambio de nombre, según explicó entonces la alcaldesa Erika Martínez (FA), respondió a una solicitud de vecinas y vecinos de manera de dar continuidad al nombre de la avenida que viene desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda hacia San Joaquín, de poniente a oriente, ajustándose al proceso de modificación del Plan Regulador Metropolitano.

Pero frente a la intención de recuperar avenida Salesianos, un grupo de parlamentarios encabezados por Gael Yeomans (FA), Daniel Melo (PS) y Lorena Pizarro (PC), junto con las concejalas Viviana Llambías (FA) y Carla Santana (PC) presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República por la consulta ciudadana que se realizó.

