Concejo municipal de Recoleta se reunirá extraordinariamente el próximo viernes para discutir la suplencia del alcalde Jadue

Un concejo extraordinario durante la mañana del viernes 26 de julio será el día clave para conocer al sucesor de Daniel Jadue en la alcaldía de Recoleta.

Esto, a solo horas del plazo fatal para que el jefe comunal sea cesado en su cargo debido a su prisión preventiva por varios delitos que se le imputan y que fueron originados en el marco del caso "Farmacias Populares".

Según se ha argumentado, en base al artículo 62° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, si un alcalde se ausenta de su puesto por más de 45 días por incapacidades temporales deberá ser removido del sillón municipal y se tendrá que nombrar a un nuevo jefe comunal. Por eso es que los abogados, Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, activaron una serie de recursos que hasta la fecha no lograron humo blanco.

Es por este motivo que desde la municipalidad de Recoleta ya comenzaron a afinar el mecanismo de sucesión.

Según la norma, “el secretario municipal citará al efecto al concejo con tres días de anticipación a lo menos. El nuevo alcalde así elegido permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido. Mientras no sea elegido nuevo alcalde, regirá lo dispuesto en el inciso primero, que hace referencia a la suplencia de la subrogancia de la administradora municipal”.

En este sentido, los integrantes del concejo adelantan que habrá al menos tres candidaturas para suplir el cargo de Daniel Jadue.

“Sí, me voy a postular; es algo más bien simbólico, porque, lógicamente, hay un acuerdo dentro de la alianza que reconoce estas circunstancias y condiciones que afectan públicamente desde el punto de vista de la expulsión por delitos. No va a haber un apoyo exclusivo en Recoleta. Lógicamente, en Chile se analizará, pero aquí, los partidos que integramos la alianza no vamos a apoyar la nueva candidatura”, adelantó José Luis Salas (PS).

Mientras que el único integrante del concejo municipal de oposición, el RN Felipe Cruz, indicó que “formalmente la municipalidad no ha informado nada respecto del cronograma que ha trascendido en los medios. Yo espero sinceramente que mañana se cite el Concejo Municipal para nombrar al nuevo alcalde. Me voy a postular como candidato para ser el suplente del alcalde Jadue, porque creo que esta municipalidad no resiste más y necesitamos un cambio en el rumbo de la administración”.

Quien cuenta con la primera opción es Fares Jadue, primera mayoría en la última elección.

PURANOTICIA