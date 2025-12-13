Conaf y PDI decomisan 68 cactáceas de alto valor ecológico en Antofagasta

Un operativo de fiscalización ambiental realizado en la ciudad de Antofagasta permitió a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI decomisar 68 ejemplares de cactáceas cuyo origen no pudo ser acreditado, varias de ellas con un alto valor ecológico y antigüedades superiores a los 80 años.

La acción se desarrolló tras una inspección a un vivero dedicado a la comercialización de especies vegetales, procedimiento que se inició a partir de una denuncia canalizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Durante la fiscalización se identificaron cactáceas pertenecientes a los géneros Eriosyce y Echinopsis, especies especialmente vulnerables a la extracción ilegal debido a su lento crecimiento.

Según informó Conaf Antofagasta, el propietario del establecimiento accedió voluntariamente a entregar los ejemplares, los cuales fueron trasladados al Centro de Rescate de Cactáceas de la Región de Atacama, donde permanecerán bajo cuidado especializado para su conservación y eventual recuperación.

Desde el organismo forestal destacaron que este decomiso se suma a más de 300 individuos incautados a nivel nacional durante el último trimestre de 2025, como parte del refuerzo de las labores de fiscalización para proteger la flora nativa. La directora regional de Conaf Antofagasta, Anita Huichamán, subrayó que estas acciones buscan frenar el comercio irregular y resguardar el patrimonio natural del norte del país, llamando además a la ciudadanía a informarse y denunciar la venta ilegal de especies protegidas.

