Conaf reporta seis incendios activos y focaliza combate en La Región del Maule

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó este sábado un nuevo balance sobre la situación de los incendios forestales en el país, confirmando la existencia de seis focos activos a nivel nacional.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, la principal preocupación se concentra en la región del Maule, donde se desarrollan los dos incendios de mayor magnitud, específicamente en las comunas de Linares y Parral.

En Linares, el incendio denominado “Cajón del Pejerrey” presenta un comportamiento más complejo de lo previsto, manteniendo a la comuna en alerta roja desde el pasado 12 de enero.

Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hasta las 12:30 horas de este sábado, el siniestro ha afectado 653 hectáreas, lo que ha obligado a intensificar el despliegue de recursos.

Para combatir el avance del fuego en ese sector, Conaf dispuso tres brigadas, seis técnicos especializados, además de la instalación de un puesto de mando, sumando el apoyo aéreo de dos helicópteros y una ambulancia para emergencias en terreno.

En tanto, en Parral, el incendio forestal “El Bosque” ha consumido 600 hectáreas, transformándose en el segundo foco más relevante de la jornada.

En esa comuna trabajan cuatro brigadas, cinco técnicos, dos helicópteros, maquinaria pesada y un camión cisterna, además de un puesto de mando. A ello se suma el respaldo de la Asociación Chilena de Seguridad, que dispuso una ambulancia y un camión aljibe.

Finalmente, Conaf informó que ambos incendios se habrían originado por la caída de un rayo, un factor que agrava el escenario operativo en medio de condiciones climáticas adversas y mantiene en máxima alerta a los equipos de emergencia.

