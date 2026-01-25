Conaf reporta 76 incendios forestales activos a nivel nacional

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un nuevo balance este domingo e informó que hasta las 16:00 horas se registraban 76 incendios forestales activos en el país, detallando su estado y distribución por regiones.

Según el reporte, del total de focos 11 han sido extinguidos, mientras que 46 están contenidos, 6 se mantienen bajo observación y 13 continúan en combate, reflejando la complejidad del escenario en varias zonas del territorio.

En la Región de Ñuble, uno de los focos relevantes corresponde al incendio San Lorenzo XVI, que ha consumido 445 hectáreas en la comuna de Quillón, manteniendo la preocupación en una zona que ha sido fuertemente afectada durante la temporada.

La Región del Biobío concentra múltiples incendios de gran magnitud, destacando Ranco Chico con 7.231 hectáreas, Trinitarias con 15.541 hectáreas y Rucahue Sur con 4.123 hectáreas, además de otros focos importantes como San Lorenzo con 4.413 hectáreas y Colonia Santa Fe IV con 405 hectáreas.

En cuanto a las alertas, Senapred mantiene alerta roja para toda la Región del Biobío, mientras que en La Araucanía rige alerta amarilla tras una mejora en las condiciones. En el caso de Ñuble, las autoridades informaron una evolución favorable, por lo que se cancelaron las alertas vigentes por incendios forestales.

