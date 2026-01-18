Conaf reporta 24 incendios forestales en combate a nivel nacional

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que 24 incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional, según el balance actualizado hasta las 09:30 horas de este domingo, en el marco de una compleja emergencia que afecta a diversas regiones del país.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el organismo señaló que las cifras de superficie afectada son preliminares y podrían experimentar variaciones durante la mañana, una vez que se realicen los sobrevuelos de evaluación técnica para dimensionar con mayor precisión el impacto de los siniestros.

En la Región Metropolitana, el incendio El Tapihue, en la comuna de Til Til, mantiene una superficie preliminar de 840 hectáreas consumidas y continúa bajo Alerta Amarilla comunal, con brigadas trabajando activamente en su contención.

Por su parte, la Región de Ñuble, que se encuentra completamente bajo Alerta Roja regional, concentra nueve incendios activos. Entre los más relevantes destacan Perales Biobío, en Ránquil, con 2.200 hectáreas afectadas; Monte Negro, en Quillón, con 1.500 hectáreas; y Rahuil Bajo, también en Ránquil, con 500 hectáreas, además de otros focos en El Carmen, Bulnes, Coelemu, Pinto y San Nicolás.

En tanto, la Región del Biobío, igualmente bajo Alerta Roja, registra incendios de alta magnitud como Trinitarias, en Concepción, con 2.136 hectáreas afectadas; Rancho Chico, también en Concepción, con 737 hectáreas; y Rucahue Sur, en Laja, con 1.000 hectáreas. A ellos se suman focos en La Araucanía, donde los incendios Santa Cruz, en Collipulli, y Rucalleco, en Lumaco, permanecen activos. Desde Conaf indicaron que brigadas y equipos de emergencia continúan desplegados, mientras se monitorea la evolución de la emergencia a nivel nacional.

