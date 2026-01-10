Conaf refuerza llamado a cumplir normas tras expulsiones en área protegida

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región de Magallanes informó un preocupante aumento en la expulsión de visitantes del Parque Nacional Torres del Paine, debido a reiteradas infracciones a la normativa vigente durante los últimos días de diciembre de 2025 y los primeros de enero de 2026.

Entre los hechos más recientes, se reportó la expulsión de un turista que acampaba en un lugar no habilitado en el sector Dickson, así como la de otro visitante sorprendido utilizando una cocinilla en Base Torres, una conducta estrictamente prohibida por el alto riesgo de incendio forestal que implica en esta área protegida.

Durante las celebraciones de fin de año, Conaf debió enfrentar múltiples episodios similares, incluyendo la detección de dos turistas encendiendo una cocinilla en pleno sendero de Base Torres en vísperas de Navidad, situación que obligó a coordinar su expulsión con Carabineros apostados en el parque. Días después, otro visitante fue sancionado por la misma falta, mientras que una turista debió ser evacuada de urgencia tras sufrir quemaduras en las piernas al manipular una cocinilla.

A estos hechos se sumó el ingreso ilegal de cuatro turistas por un sector no autorizado, registrado el 30 de diciembre, uno de los cuales resultó lesionado en el valle del Silencio, cercano a Base Torres. Además, en los últimos días se realizaron al menos cuatro evacuaciones por lesiones sufridas durante trekking, mediante operativos conjuntos entre guardaparques, brigadistas y Carabineros.

El director regional (s) de Conaf, Michael Arcos, calificó la situación como “preocupante”, señalando que estas conductas “ponen en riesgo tanto la integridad ecosistémica del parque como la seguridad personal de los visitantes”. En ese sentido, reiteró el llamado a informarse y respetar estrictamente la normativa, enfatizando que el cumplimiento de las reglas y el autocuidado son clave para evitar tragedias mayores en uno de los parques más emblemáticos del país.

