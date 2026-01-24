Conaf informa 15 incendios en combate y 46 controlados en el país

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que a nivel nacional se mantienen 15 incendios en combate, mientras que otros 46 se encuentran controlados y dos han sido extinguidos, a siete días del inicio de la emergencia en el sur del país.

Las labores de contención continúan con un despliegue permanente de brigadas terrestres y apoyo aéreo, en coordinación con equipos de emergencia. Según el último informe de Senapred, los siniestros han dejado más de 20 mil damnificados, más de 800 viviendas destruidas, 321 personas lesionadas y 21 fallecidos, además de más de 2 mil Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) aplicadas.

En la Región de Ñuble, se mantienen tres incendios activos en Ránquil y Quillón, que han consumido cerca de 7.100 hectáreas. El incendio Perales Biobío en Ránquil ha afectado unas 5.100 hectáreas y lleva casi dos semanas en combate, mientras que en Quillón el fuego en Monte Negro ha arrasado 1.500 hectáreas y el foco San Lorenzo registra 445 hectáreas afectadas.

En esa región, la emergencia ha provocado 534 viviendas dañadas, 635 personas damnificadas, siete hogares con FIBE finalizada, una persona fallecida y 96 lesionados, manteniendo la alerta por el avance de los focos activos.

La Región del Biobío continúa siendo la más golpeada, con cuatro incendios en combate que han afectado más de 30 mil hectáreas. El incendio Trinitarias en Concepción suma 15.541 hectáreas, mientras que Rancho Chico registra 7.231 hectáreas consumidas y en Florida el incendio San Lorenzo ha afectado 3.968 hectáreas. En esta región se reportan 2.419 viviendas afectadas, 19.845 damnificados, 682 hogares con FIBE finalizada, 20 fallecidos y 224 lesionados.

PURANOTICIA