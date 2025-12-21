Conaf alerta: casi la totalidad de los incendios forestales en Chile son causados por personas

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió una alerta al inicio de la temporada de verano, advirtiendo que el 99,7% de los incendios forestales registrados en Chile tiene origen humano, ya sea por negligencia o de manera intencional. La cifra vuelve a encender las alarmas ante un período de alto riesgo para los ecosistemas y las comunidades.

Desde el organismo recalcaron que este dato obliga a extremar las medidas de prevención y a modificar conductas cotidianas que pueden derivar en siniestros de gran magnitud. En ese contexto, insistieron en la importancia de la responsabilidad individual para evitar tragedias ambientales y humanas.

Conaf reiteró además el llamado a dar aviso inmediato ante cualquier foco de incendio o presencia de humo. Para ello recordó los números de emergencia habilitados: 130 de Conaf, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros y 134 de la PDI, destacando que una denuncia oportuna puede marcar la diferencia en el control del fuego.

Entre las principales recomendaciones preventivas se encuentra la limpieza de techos y canaletas para evitar la acumulación de hojas secas, la prohibición de quemar basura y el uso cuidadoso de herramientas o maquinarias que puedan generar chispas en sectores con vegetación o pastizales.

En tanto, el director de Conaf, Rodrigo Illesca, anticipó un escenario especialmente complejo entre los meses de enero y marzo. Según explicó, factores como las altas temperaturas, la baja humedad y la presencia de viento aumentan considerablemente el riesgo de propagación del fuego, configurando una de las temporadas más delicadas de los últimos años.

