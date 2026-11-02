Conaf activa alerta preventiva por calor desde la región de Arica hasta la de Magallanes

El inicio de noviembre marca el despliegue de nuevas medidas de preparación frente a las altas temperaturas en Chile. Desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2027, se mantendrá una alerta temprana preventiva nacional por calor, anunciada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), con acciones de vigilancia y coordinación destinadas a reducir los riesgos asociados a episodios de temperaturas extremas.

La medida contempla una cobertura de todo el territorio nacional, desde la región de Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena, y considera el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de los organismos vinculados a la gestión de emergencias.

A través de sus redes sociales, Conaf explicó que la decisión responde a las condiciones de temperatura que se proyectan para los próximos meses y a la necesidad de anticipar situaciones que puedan afectar a la población.

“Ante el aumento sostenido de las temperaturas y la mayor frecuencia de episodios de calor extremo, se reforzará la vigilancia para actuar a tiempo”, declaró el organismo.

La estrategia considera un monitoreo más intensivo de aquellas zonas que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad o antecedentes de recurrencia de eventos asociados al calor.

REFUERZAN COORDINACIÓN

Entre las principales acciones anunciadas se encuentra la activación del anexo del Plan Nacional de Emergencia por amenaza de calor extremo, instrumento que contempla medidas de coordinación y preparación frente a este tipo de eventos.

Asimismo, se considera la activación preventiva de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel comunal, con el propósito de fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de responder ante eventuales emergencias.

Las medidas también incluyen el alistamiento de equipos de coordinación y operaciones, además de la identificación de grupos vulnerables que podrían enfrentar mayores riesgos durante episodios de temperaturas elevadas.

Otro de los componentes será el desarrollo de campañas informativas orientadas a difundir recomendaciones de autocuidado y prevención entre la ciudadanía.

Para llevar adelante estas acciones, se mantendrá una coordinación permanente con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el Ministerio de Salud (Minsal) y otros organismos relacionados con la gestión del riesgo de desastres.

PREVENIR RIESGOS

Junto con anunciar las medidas, Conaf hizo un llamado a la población a adoptar precauciones durante los próximos meses, especialmente ante jornadas de temperaturas extremas.

Entre las recomendaciones se encuentra consultar los pronósticos meteorológicos mediante canales oficiales y evitar la exposición innecesaria al calor, particularmente durante los periodos de mayor intensidad.

El organismo también enfatizó la importancia de prevenir situaciones que puedan favorecer la ocurrencia de incendios, solicitando evitar el uso de fuego en sectores rurales y lugares donde exista vegetación seca.

Estas recomendaciones forman parte de las acciones destinadas a disminuir los riesgos para las personas y el entorno durante la temporada de altas temperaturas.

La alerta preventiva se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo de 2027, periodo durante el cual las autoridades reforzarán la vigilancia y las labores de coordinación para responder oportunamente ante posibles emergencias relacionadas con el calor.

PURANOTICIA