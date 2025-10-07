Conadecus presentó una demanda colectiva contra cinco marcas por venta de falso jurel enlatado

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), presentó una demanda colectiva por infracciones a la Ley del Consumidor contra cinco marcas de jurel enlatado, tras comprobarse que vendieron carne de caballa en reemplazo del popular pescado afectando a miles de consumidores en supermercados de todo el país.

La acción judicial colectiva iniciada por Conadecus reconstruye la cadena de infracciones cometidas por las empresas CV Trading S.A., Walmart Chile S.A., Rendic Hermanos S.A. (Unimarc/SMU) e Innovaciones, Productos y Servicios SpA (IPS), dueñas de las marcas mencionadas.

Según se detalla, las compañías incurrieron en diversas prácticas ilegales, tales como sustitución de especie al ofrecer un producto tipificado como jurel mientras que en su interior contenía caballa; la entrega de información nutricional inexacta en cuanto a sodio, grasa, proteína y peso drenado; la utilización de publicidad engañosa para inducir al consumo de un alimento que no posee las mismas características que el escogido por decisión del consumidor, y la comercialización de un producto falsificado, afectando la confianza en un alimento de consumo masivo.

Con esta demanda, el organismo exige que como consecuencia de las infracciones cometidas por las empresas a la Ley del Consumidor, cada una de ellas asuma :

1- La obligación de indemnizar a los afectados y sean sancionadas con las multas más altas previstas en la normativa, considerando de forma particular cada infracción, y a cada consumidor afectado.

2.- Declaren públicamente la alteración del producto, haber cometido infracciones a la Ley del Consumidor asumiendo la indemnización correspondiente.

3.- Establecer las máximas sanciones para las empresas involucradas con multas máximas por cada infracción y por cada consumidor afectado.

Específicamente, la acción colectiva solicita multas equivalentes a 6.600 UTM para CV Trading, Walmart y Rendic/Unimarc, y 13.200 UTM para IPS. Mientras que por concepto de daños y perjuicios a los consumidores, la demanda entrega un cálculo referencial estimado $54.000.000.000, calculado sobre una base de 30 millones de latas comercializadas y disponibles en circulación a un valor de $1.800 por cada una.

RECOMENDACIONES DE CONADECUS PARA AFECTADOS

Conservar boletas o comprobantes de compra y envases de los productos cuando sea posible

de los productos cuando sea posible En caso de dudas o reclamos, contactar a Conadecus y/o los canales de reclamo oficiales de la autoridad competente para tomar sus datos en caso de ser afectado

y/o los canales de reclamo oficiales de la autoridad competente para tomar sus datos en caso de ser afectado Evitar el consumo del producto si su rotulación o características generan desconfianza.

