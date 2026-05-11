Alcaldes de oposición llegaron con un ataúd a La Moneda manifiestando su rechazo a recortes en Salud Pública

15 alcaldes de oposición de la región Metropolitana llegaron con un ataúd a La Moneda para entregar una carta en rechazo a los recortes en Salud Pública.

En la misiva, las autoridades locales exigieron incrementar los fondos dirigidos a los planes de la Atención Primaria de Salud (APS). Junto con ello, el petitorio incluye la necesidad de transparentar y poner al día tanto la estructura de los recursos de la red de APS como el cálculo del financiamiento per cápita.

El documento también hace hincapié en la urgencia de detener la reducción de iniciativas como los Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS). De igual forma, los ediles proponen analizar detalladamente las medidas vinculadas a la universalización sanitaria y potenciar la capacidad operativa que tiene actualmente la APS.

Respecto a los objetivos de esta manifestación, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, explicó que la intención es lograr que " no se desfinancie el área de salud, que no se descontinúen los programas que hoy día se están evaluando descontinuar que son más de 20 programas" .

En esa misma línea, la jefa comunal agregó que aguardan que "se nos escuche la voz de los alcaldes y alcaldesas en nuestro barrios y territorios, y que se aumente el per cápita porque tampoco nos alcanza y necesitamos que exista mayor financiamiento a la salud primaria en nuestros territorios" .

Desde otra vereda, el titular del municipio de Puente Alto, Matías Toledo, argumentó las razones de la protesta indicando que " el día de hoy vinimos un grupo de alcaldes a expresar nuestra molestia y preocupación. Estamos como municipios bien asfixiados con lo que está pasando en torno a la salud" .

Profundizando en el impacto de estas medidas, enfatizó que "s e les está cargando mucho la mata a las municipalidades, que somos la primera puerta con el ciudadano de pie. Hoy día la crisis la están pagando los más vulnerables. ¿Y cómo la están pagando los más vulnerables? Cuando se recortan programas, como el programa Más Adultos Mayores, cuando se recortan los programas de salud mental, cuando anuncian, por ejemplo, una rebaja del 3% y nos dejan a todos expectantes" .

Finalmente, la autoridad puentealtina concluyó su intervención advirtiendo que " es muy importante que el Estado cumpla su rol anticíclico de anteponerse a las crisis, de poder subvencionar esto, porque no podemos seguir permitiendo que hoy día los trabajadores paguen esta crisis" .

Los 15 jefes comunales que se dirigieron a La Moneda: Gustavo Toro (San Ramón), ⁠Joel Olmos (La Cisterna), ⁠Javiera Reyes (Lo Espejo), ⁠Karina Delfino (Quinta Normal), ⁠Manuel Zúñiga (El Bosque), ⁠Mauro Tamayo (Cerro Navia), Cristóbal Labra (San Joaquín), Jaime Escudero (Pirque), ⁠Fares Jadue (Recoleta), Christopher White (San Bernardo), ⁠Paulina Bobadilla (Quilicura), Matías Toledo (Puente Alto), Zandra Maulen (El Monte), Luis Astudillo (Pedro Aguirre Cerda) y ⁠Sebastián Rosas (Talagante).

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