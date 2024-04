Con disparos de salva y toque de silencio fue despedido el mayor Sánchez en íntimo funeral en Pudahuel

Este viernes se llevó a cabo el funeral del teniente Emmanuel Sánchez, quien fue ascendido de manera póstuma al grado de mayor por parte del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

El exfuncionario fue despedido por sus camaradas de armas y los familiares más cercanos en una íntima ceremonia realizada en el Cementerio Parque Canaán en Pudahuel.

Tras la misa en la Iglesia Evangélica de Carabineros, cerca de las 11:00 horas el cortejo se trasladó hasta el campo santo y pasadas las 13:00 horas se dio inicio a la última ceremonia, en la cual estuvo presente Macarena García, esposa de Sánchez, su madre Lorena Soto, además de Pedro, su hijo de tres años y siete meses de vida. Hubo tres disparos de salva en su honor y un toque de silencio.

Poco antes de las 14:00 horas, su cuerpo ya descansaba en el Parque Canaán.

La madre del nuevo mártir de la institución, Lorena Soto, se refirió a la muerte de su hijo durante el responso. “Creo que las autoridades están haciendo su trabajo, pero se necesita que le pongan seriedad, firmeza para que haya castigos ejemplares".

"No puede ser que el delincuente esté girando una y otra vez, eso no es posible. Mucha gente que ha pasado por esto siempre dice por qué esta persona tiene tantas detenciones y queda libre, no hay justicia”, finalizó.

IMÁGENES:

PURANOTICIA