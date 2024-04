Con crítica a la Fiscalía, alcalde Jadue mantiene su inocencia ante solicitud de formalización en su contra: “No entiendo tanta espera”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a la solicitud de formalización en su contra realizada por la Fiscalía que lo acusa por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en el marco del caso Farmacias Populares.

A través de un vídeo en sus redes sociales, el jefe comunal aseguró que “es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correos, todo lo necesario”.

“En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa, queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas ni en mis bolsillos ni en el de los funcionarios y las funcionarias de la municipalidad”, argumentó.

Jadue recalcó que “ninguna de las acusaciones formuladas tiene asidero en la realidad, siempre hemos actuado apegados a la ley y de buena fe”.

También, la autoridad apunto a que esta acción “habiendo podido ser hace años o en 10 meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en las que les aseguro saldré totalmente inocente”.

