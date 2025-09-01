Con amplio operativo policial se realizó el funeral de alto riesgo del “Baby Bandito” en el Cementerio General en Recoleta

Este lunes se realizó el funeral de Kevin Olguín Sepúlveda, conocido como "Baby Bandito", y su pareja, Karina Rojas, quienes fueron asesinados la madrugada del sábado 30 de agosto.

Acompañado de un amplío contingente policial llegó el féretro hasta el Cementerio General de Santiago, donde fueron despedidos los restos de Olguín, quien participó del denominado robo del siglo ocurrido en Aeropuerto de Santiago en 2014.

El funeral fue catalogado como de "alto riesgo" por la Delegación Presidencial de la región Metropolitana, por ello en el lugar estuvo presente Carabineros con vehículos especializados.

De acuerdo a los antecedentes de Fiscalía, Olguín y su pareja fueron acribillados dentro de un automóvil, que presentaba al menos 20 impactos balísticos.

El fiscal ECOH Fernando Anais detalló que “el vehículo venía en movimiento una vez que recibe los impactos balísticos y, probablemente, cuando estos son recibidos por el conductor, este pierde el control e impacta, efectivamente, con un árbol que estaba en el lugar”.

