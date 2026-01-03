Comunidad venezolana celebra en Estación Central y Parque Almagro un “momento histórico”

Miles de ciudadanos venezolanos se congregaron este sábado en la intersección de la Alameda con Toro Mazote, en Estación Central, y en el Parque Almagro, para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en una jornada marcada por manifestaciones espontáneas y un ambiente festivo.

Desde tempranas horas, los asistentes llegaron con banderas venezolanas, camisetas de la selección nacional, cánticos, aplausos y bocinazos, calificando el hecho como un momento histórico para quienes debieron abandonar su país en los últimos años.

“Se está ganando la libertad”, señaló uno de los manifestantes en conversación con Canal 13, mientras que otro agregó que “siempre soñamos con este momento”, reflejando la emoción compartida por cientos de familias presentes en ambos puntos de encuentro.

En el Parque Almagro, la celebración reunió a familias completas, algunas de las cuales relataron que sus familiares en Venezuela aún no se enteraban de la noticia, debido a las dificultades de información y comunicación. “Nosotros celebramos aquí y ellos aún no saben”, comentó una de las asistentes.

Las concentraciones comenzaron antes de las 08:00 horas y, según informó Carabineros, hasta el momento no se han registrado desvíos de tránsito, aunque se mantiene personal policial desplegado para resguardar la seguridad y evaluar la evolución de las manifestaciones.

