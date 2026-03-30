Comunidad Palestina de Chile rechaza aprobación en Israel de nueva ley de pena de muerte para ciudadanos palestinos

Ante la reciente validación de una normativa que autoriza la pena capital en Israel para ciudadanos palestinos, la Comunidad Palestina de Chile manifestó un categórico repudio.

A través de un pronunciamiento oficial, la entidad calificó este avance legislativo como un “punto de inflexión de extrema gravedad”, alertando sobre el impacto que tendrá en el marco del conflicto y el respeto a las garantías básicas.

La legislación, ratificada por el Parlamento israelí, impone la muerte como castigo —dejando la cadena perpetua como única alternativa— y posee jurisdicción sobre los territorios palestinos ocupados.

Según la organización con sede en Chile, este no es un evento aislado, sino que responde a una estructura jurídica que aplica criterios diferenciados contra un grupo específico de la población.

Maurice Khamis Massú, presidente de la agrupación, enfatizó el peligro de esta resolución. El dirigente sostuvo que “estamos frente a una medida de extrema gravedad, que institucionaliza la pena de muerte en un contexto de ocupación y bajo un sistema legal que discrimina abiertamente. Esto no solo vulnera principios fundamentales del derecho internacional, sino que profundiza la persecución contra el pueblo palestino”.

Desde la perspectiva de la institución, la norma quebranta los cimientos del derecho internacional humanitario, alejando al Estado de Israel de los consensos globales sobre convivencia y derechos fundamentales. Khamis añadió que este proceso evidencia una radicalización orientada a “legitimar por vía legal la exclusión y la desigualdad”.

En este escenario, la organización extendió un requerimiento específico a la política exterior de nuestro país. Khamis Massú concluyó que “la comunidad internacional, y particularmente Chile, deben actuar con coherencia y firmeza, resguardando su histórica tradición de respeto al derecho internacional frente a una medida que atenta directamente contra el derecho a la vida”.

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