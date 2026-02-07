Compra del Movistar Arena abre investigación por eventuales riesgos a la libre competencia

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación de oficio tras la adquisición del control del Movistar Arena por parte de la compañía estadounidense Live Nation, operación que encendió alertas en materia de libre competencia debido a su eventual impacto en el mercado de producción de eventos, administración de recintos y sistemas de venta de entradas.

Según consignó diario La Tercera, la indagatoria se originó luego de la compra del 51% de la sociedad matriz del recinto, concretada el 11 de diciembre, mediante un contrato de compraventa de acciones entre Fidelitas Entertainment SpA, matriz de Arena Santiago, y Ticketmaster New Ventures Holdings, Inc.. A partir de esta transacción, se produjo un cambio en la propiedad del principal recinto techado del país, situación que fue debidamente informada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el documento firmado por el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, la FNE advirtió que la operación podría generar una superposición vertical, ya que Live Nation participa en Chile tanto en la producción de eventos —a través de DG Medios— como en la administración del recinto Movistar Arena, además de la venta de entradas mediante Ticketmaster. Esta integración, según el organismo, podría afectar las condiciones de competencia del sector.

La Fiscalía explicó que la transacción constituye una operación de concentración, dado que “Ticketmaster, y a través de esta Live Nation, adquirió el control indirecto y exclusivo de Arena Bicentenario”, incluyendo también participación en Hideki S.A., sociedad encargada de la administración de los estacionamientos del recinto. Todo ello refuerza la necesidad de un análisis detallado sobre los vínculos estructurales entre los distintos actores de la industria.

Si bien la FNE recordó que siguen vigentes las medidas de mitigación que obligan a los controladores del Movistar Arena a no discriminar arbitrariamente a productoras que soliciten el recinto —con capacidad superior a 15 mil personas—, advirtió que los nuevos vínculos derivados de la operación podrían exceder el alcance de dichas medidas. Por ello, la investigación busca confirmar o descartar riesgos para la competencia en un mercado marcado por una creciente integración entre productoras, recintos y plataformas de ticketing.

