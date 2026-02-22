Compañía Andes Iron asegura que proyecto cumple con normativa técnica y ambiental

Tras la anulación por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de la resolución del Primer Tribunal Ambiental que ordenaba al Comité de Ministros volver a pronunciarse sobre el proyecto, Andes Iron manifestó públicamente su sorpresa y desilusión, señalando que la decisión no afectará su compromiso con el proyecto Dominga.

En un comunicado, la minera aclaró que la determinación del tribunal de alzada es estrictamente procedimental y que no se pronuncia sobre la validez técnica ni ambiental del proyecto. La empresa enfatizó que el fondo ambiental de Dominga no fue objeto del fallo.

La compañía recalcó que Dominga ha superado rigurosas revisiones y que todos los procesos ambientales han confirmado que el proyecto cumple con la normativa vigente, reafirmando su seguridad sobre la viabilidad de la iniciativa.

Andes Iron precisó que la resolución se refiere específicamente a lo determinado por el Tribunal Ambiental en febrero de 2025, y no afecta la sentencia de diciembre de 2024 que declaró nulo lo resuelto por el Comité de Ministros por considerarlo ilegal.

Frente a este nuevo escenario, la empresa adelantó que revisará todas las alternativas legales disponibles, asegurando que el fallo de la Corte de Apelaciones no está respaldado por el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni por la legislación vigente.

Además, Andes Iron reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible, promoviendo empleo local y progreso en la Región de Coquimbo, al tiempo que asegura cuidado ambiental, transparencia y apego estricto a la normativa.

Con estas medidas, la compañía dejó claro que continuará defendiendo la viabilidad de Dominga en todas las instancias judiciales que estime pertinentes, manteniendo firme su apuesta por el proyecto.

